Los trucazos de jardinería para tener las plantas radiantes

Las plantas del jardín muchas veces no están felices y eso se nota cuando se apaga su color, sus hojas se ponen amarillas y pierden fuerza y en algunos casos hasta dejan de florecer. Sin embargo, existen trucos caseros que permitirá que se mantengan esplendorosas y radiantes todo el año.

Uno de los trucos más básicos es saber cuándo regar las plantas, pero no por el calendario sino por el tacto. Además, se recomienda usar agua de lluvia para evitar que no tenga cal. Si no la pueden juntar, se puede dejar en reposo el agua unos días antes de regar el jardín.

También los aficionados al jardín recomiendan airear la tierra y para eso hay que pinchar con un palito. Esta técnica permite que entre bien el agua y el aire para que llegue a las raíces y favoreciendo así el desarrollo de la planta.

Hay que regar sin cal. Fuente: Shutterstock.

Otra opción es estimular el crecimiento de raíces nuevas. Es importante trasplantar a macetas de mayor tamaño para que puedan crecer nuevas raíces de la planta. También si no están dando flores se recomienda darles más horas de luz. Al menos necesita seis horas de luz solar para poder brotar y si no la reciben pueden estresarse.

Por último, un gran truco es usar bicarbonato de sodio. Se trata de un gran aliado. No muchos conocen el gran potencial de este producto para las plantas. Funciona muy bien como plaguicida y como fungicida, entre otras cosas. Además, los expertos recomiendan fabricar fertilizantes caseros.