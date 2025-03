Qué dijo la abogada de Wanda Nara sobre las supuestas infidelidades a Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en boca de todos. Ahora, por su primera audiencia de divorcio que no se realizó como él esperaba. Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática, salió a hablar y brindó varios detalles en Puro Show.

“Yo hablo todos los días con Nara, soy su abogada pero no estoy en este momento en la causa que tramita en la Argentina, pero sigo teniendo contacto constante y diario y tengo acceso a los expedientes. Hoy a la mañana hablé con el abogado italiano para disipar todo lo que está circulando en la prensa. ¡Porque están poniendo cualquier cosa con respecto a la audiencia a la que Wanda no fue! Y la próxima audiencia es el 28 de mayo, no otra fecha como están diciendo”, señaló la letrada.

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Yo conozco a Wanda y Mauro desde el día uno, sé lo que ella sufrió en cuatro paredes, hay pocas cosas que ella se animó a contar y que, ahora está animándose pese, incluso, a alguna prensa negativa, respecto a lo que se opina y demás", añadió.

"Pero volviendo al tema de la información falsa sobre la audiencia en Italia, algunos dicen que Mauro llevó pruebas de otra infidelidad de Wanda. ¡Es falso! De hecho ese periodista, Fabrizzio Corona, fue condenado por difamación por este tema. Cuando ponen que Nara tuvo tres infidelidades, vuelvo a recalcar, no es así", detalló.

Y expresó: "La audiencia que era de conciliación, era absurda, más allá de la pretensión de él que sostiene que quiere volver a Italia y que Wanda viaje con las nenas ahí. Las contradicciones jurídicas son muy grandes. De todas maneras la audiencia era exclusiva sobre el divorcio, cuando él quiso incorporar otras cuestiones, el juez le dijo que el tema de las nenas y la cuota alimentaria todo es competencia de Argentina, que se olvide".

Ana Rosenfeld

Por último, Ana Rosenfeld explicó: "Las razones por las que Wanda justificó su asistencia, son absolutamente válidas, no hay ningún tipo de discusión. Ahora, por otro lado, si salió a la luz lo que a Mauro le costó pagar el avión privado, para una audiencia que se podía hacer por zoom o no realizarse, les puedo asegurar que la cuota alimentaria que le debe a las menores es mucho menos plata que lo que le costó todo eso. Y con respecto a la audiencia de ayer, a la jueza no le importó el chusmerío de los Instagram, quiere pruebas. Quince días antes Icardi tendría que haber acompañado un montón de cosas al expediente pero no llevó la información que le estaban pidiendo, sino que fue con el ‘chusmerío’ y la jueza le dejó claro que sólo se discutía el divorcio".