Cómo reaccionaron la China Suárez y Mauro Icardi con la prensa en Milán

Mauro Icardi tuvo su primera audiencia por el divorcio con Wanda Nara en Italia. La China Suárez lo acompañó en el viaje y durante su estadía ella se encontró con una periodista en un restaurante en Milán. ¿Cómo reaccionaron con la prensa? Majo Martino, quien viajó para cubrir todo, lo contó en Puro Show.

"Estaba comiendo y de repente veo entrar a la China y a Mauro y los sientan en una mesa al lado de la mía, ellos se querían morir. Se los veía felices, en pleno romance", reveló la comunicadora.

La China Suárez y Mauro Icardi

Y detalló: "A la China me la encuentro en el baño, había cerca una escaleras y estaba oscuro. Yo estaba bajando y ella subiendo. Así que le digo ‘Euge, acá Majo, vine a Milán a cubrir la audiencia’ y ella toda seria me dijo ‘uy te mandaron lejos‘".

"La verdad es que no daba grabarlos adentro pero le avisé que iba a tomar imágenes. Ella me aclaró que no iba a decir nada y que no le pregunte nada. Al final éramos los últimos en el restaurante, creo que ellos no se querían ir antes de que me fuera yo, eran la una de la mañana", continuó.

Majo Martino

Por último, añadió: "Al final me fui y esperando un Uber, llega una camioneta y el de seguridad me dice que la camioneta era de ellos pero que la pareja había salido por otro lado por los paparazzi. ¡Pero no había nadie más que yo! Flashearon Lady Di".