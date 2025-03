Keita Baldé reaparece junto a su esposa tras los rumores de infidelidad con Wanda Nara

En el momento en que estalló el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara, se hicieron conocidas algunas personas que habrían sido terceros en la relación. Uno de ellos fue el futbolista Keita Baldé, a quien pudimos ver en videos virales bailando junto a la empresaria. Esto también habría influido en el futuro de su relación con su esposa Simona Guatieri, con quien atravesó una crisis de pareja.

Sin embargo, desde aquel momento hasta hoy han pasado varios meses y recientemente se pudo ver al futbolista senegalés junto a su exesposa celebrando su cumpleaños número 30. En Instagram, Keita se mostró feliz abrazando a Simona y a sus hijos, dejando en claro que el conflicto quedó atrás.

Keita Baldé celebró su cumpleaños número 30 junto a su esposa Simona Guatieri. Foto: @keitabaldeofficial

Por su parte, Simona Guatieri también compartió imágenes en sus redes sociales que reflejan esta reconciliación. En una historia de Instagram, la esposa del futbolista escribió: "Hermosa noche". Además, en otra publicación donde se lo veía a Keita, agregó: “¡Que esta sonrisa nunca se te vaya!”.

Recordemos que hace unos meses, cuando Keita Baldé fue vinculado como amante de Wanda Nara, él y Simona decidieron dar una entrevista en la televisión italiana. Allí, el senegalés declaró: "Este jueguito de Mauro y Wanda es algo que no pertenece a mi vida", y agregó: "Soy consciente del error que cometí, no le estoy echando toda la culpa a Wanda, pero la manera en que manejaron la situación, cómo la llevaron a la luz, me hace pensar que no tienen corazón, porque hay otras personas involucradas".

Luego del conflicto de pareja tras la infidelidad con Wanda Nara, la pareja se mostró feliz y junta. Foto: @keitabaldeofficial

A pesar de todo el conflicto, como dijimos, la pareja demuestra que pudo pasar de página y hoy se muestra feliz disfrutando de una nueva etapa de sus vidas. Por su parte, Mauro Icardi y Wanda Nara continúan con su conflicto de divorcio.