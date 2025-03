Claudia Albertario llamó la atención desde el baño y acompañada de su hija

Claudia Albertario saltó a la fama gracias a una publicidad televisiva a fines de los '90. Ella protagonizó una campaña para una conocida empresa telefónica y dejó un latiguillo que, hasta hoy, muchos recuerdan: "¡Uy, cómo estoy!".

"Fue un trampolinazo impresionante para mí, por todo lo que siguió. Televisión, cine, estar al lado de un Guillermo Francella y hacer comedia con un Gerardo Romano, toparme con gente grosa, y aprender mucho, como Moria Casán, Gerardo Sofovich, Carmen Barbieri. Fue bárbaro, hermoso", señaló, un tiempo atrás, en diálogo con Teleshow.

"Parece que fue ayer y es muchísimo: no siento como si fuera tanto tiempo. Para mí fue ayer, y acá estamos: con muchos cambios -añadió Albertario-. Fue algo inesperado, muy fuerte, importante, lindo, todo lo que me pasó después. Mario Pergolini diciendo 'la nueva Gracielita Alfano', todo el mundo hablando del 'nuevo shock', me comparaban con Susana Giménez".

Esa campaña le abrió grandes puertas y pudo cumplir su gran sueño: ser actriz. En la actualidad, se encuentra viviendo en los Estados Unidos y si bien no está tan presente en los medios como antes, si lo está en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Claudia Albertario cuenta tiene miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. No solo comparte las propiedades que vende como agente de bienes raíces, sino también momentos con su familia. Así es como, en las últimas horas, compartió una fotografía frente al espejo del baño junto a su hija y llamó la atención de los internautas.