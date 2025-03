Se va mañana: la serie de Netflix que abandona la plataforma y que arrasó en España

Si las novedades de Netflix España no son de tu agrado, quizás deberéis darle una oportunidad a las producciones viejas que la plataforma guarda en su catálogo. Entre los títulos podrás encontrar clásicos de los 2000 como Sex and the city, Gossip Girl, Las chicas Gilmore, Prison Break, entre otras.

Sin embargo, hay un título que muchos han pasado por alto y que lamentablemente le queda poco tiempo en Netflix. Se trata de Motivos personales, la serie que se estrenó en 2005 y logró seis millones de espectadores en su capítulo final, un gran número para aquellos tiempos.

¿De qué se trata esta serie?

La serie tuvo dos entregas de 27 capítulos. Foto: Archivo.

La serie de Netflix España tiene un misterioso crimen que pone a todos en alerta. El personaje principal es Natalia Nadal (Lydia Bosch) una periodista de eventos y está casada con el jefe de investigación de los laboratorios Acosta. Ella asiste a una fiesta dada por la empresa y lo que comienza de la mejor manera, terminará de lo peor.

En medio de la celebración, se encuentra el cuerpo sin vida de la secretaria del presidente de esa empresa. Y desde ese entonces comienza una gran investigación para encontrar al culpable. Poco a poco, se desentierran mentiras, rivalidades y romances que dan el toque a la historia.

Nunca se pudo avanzar con una tercera temporada. Foto: Archivo.

Esta serie de Netflix fue creada por Javier Holgado y Carlos Vila y contó con un reparto cargado de estrellas españolas como Lydia Bosch, Concha Velasco, Fernando Guillén, Pedro Casablanc, Belén López y Daniel Freire en la parte de adultos y en la de jóvenes vimos a Begoña Maestre, Jan Cornet y Miguel Ángel Silvestre.