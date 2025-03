Qué pasó con el rating de Las Estrellas a días del estreno de "Me atrevo a amarte"

Las Estrellas sigue sumando producciones a su grilla para ser el canal de TV más visto y así liderar el rating. A fines de febrero estrenó Me atrevo a amarte, una tira mexicana producida por Salvador Mejía para TelevisaUnivision que está basada en la serie turca Asi, creada en 2007 por Sebnem Çitak y Gül Dirican.

Está protagonizada Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, junto con Marlene Favela, Horacio Pancheri y Salvador Pineda en los roles antagónicos. También están: César Évora, Karyme Lozano, Christian de la Campa, Pati Díaz y Mauricio Aspe, entre otros.

La historia comienza en la hacienda de don Fernando Pérez-Soler, cuando injustamente ordena a su hijo Valente soltar a los perros para atrapar a Alejandro, falsamente acusado de robo. Durante la persecución, Crisanta, madre de Alejandro y Ámbar, muere en el río. Déborah, hermana de Crisanta, da a luz al hijo de Valente, pero Delfino, el capataz, lo cambia por su hijo muerto, haciéndole creer a Valente que el niño murió. Déborah debe irse de la hacienda con sus sobrinos. Ella culpa a Valente de todas sus tragedias y promete vengarse de él.

Me atrevo a amarte

“Me atrevo a amarte no es solo una producción nada más con melodrama, sino que el amor va a ser fundamental para darle ese valor que tanto necesitamos y donde el amor no es un destino, el amor es una decisión porque, a pesar de la venganza que existe en la novela como trama principal, 'me atrevo a amarte’, es por eso que es el título”, explicó Salvador Mejía.

Según HR Media, el viernes 7 de marzo, Me atrevo a amarte llegó a 1,30 millones de personas en Las Estrellas y ganó la pelea por el rating. Azteca UNO, con Acércate a Rocío, alcanzó a 667 mil personas.