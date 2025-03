Pedro Rosemblat, novio de Lali, dejó de seguir a Eial Moldavsky: "Hay que bancársela"

En las últimas semanas, Eial Moldavsky protagonizó un polémico clip que se viralizó en redes sociales, donde se lo escucha en su programa de streaming hablando sobre un encuentro íntimo con una famosa. Rápidamente, los seguidores de Lali Espósito reaccionaron con críticas hacia el filósofo, ya que asumieron que se refería a la estrella del pop argentino.

Si bien el hijo del humorista salió a pedir disculpas en redes sociales, los usuarios de internet lo fulminaron. Incluso, la prensa buscó declaraciones de otras personas indirectamente involucradas en la situación, como Miguel Granados y Pedro Rosemblat, novio de Lali Espósito.

La polémica entre Moldavsky y Espósito suma un nuevo capítulo. Foto: Archio

Fue un periodista de LAM quien logró obtener la palabra del conductor de Gelatina y le preguntó directamente: "¿Por qué dejaste de seguir a Eial Moldavsky?". Rosemblat aclaró que no consideraba necesario dar demasiadas explicaciones: "No sé si es un tema que requiera una explicación pública, cual si fuera una declaración de un ministro. Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso. Ya hablaré cuando corresponda", respondió.

Sin embargo, tras intercambiar algunas palabras más con el periodista, fue más contundente: "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si pedís disculpas el día después de que te funan en Twitter y no el día después de mandarte una cagada, la sensación que me da es que lo que querés emendar no es el error, sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela", dijo, en referencia a Eial Moldavsky.

Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito y Eial y sus dichos se hicieron virales. Foto: Archivo

Finalmente, el periodista de LAM le preguntó sobre la comparación que hacen muchas personas entre él y el filósofo respecto a la manera en la que tratan su intimidad con Lali. Rosemblat fue tajante:"Yo a Lali la amo. No solo la voy a cuidar y proteger en todo lo que esté a mi alcance, sino que mi prioridad siempre será preservarla. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los 'Me gusta' y el aire", concluyó.