Los signos más hipócritas de todo el Zodíaco

La hipocresía se presenta así: personas que dicen una cosa y hacen otra, que se presentan como sinceras, pero actúan de manera contraria. En el Zodiaco, ciertos signos tienen más tendencia a este comportamiento debido a su naturaleza cambiante, su necesidad de agradar o su habilidad para adaptarse a cualquier situación.

Géminis es el primero en la lista. Conocido por su dualidad, este signo tiene la capacidad de cambiar de opinión sin previo aviso. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, su habilidad para hablar y persuadir es indiscutible. Sin embargo, esto también les permite decir lo que la gente quiere escuchar, aunque en privado piensen algo diferente. Un día pueden afirmar que detestan a cierta persona y al siguiente estar compartiendo risas con ella.

Tienen habilidad para persuadir.

Libra es otro signo que encaja en esta categoría. Regidos por Venus, buscan el equilibrio y la armonía en sus relaciones. Odian el conflicto y, para evitarlo, prefieren decir lo que los demás desean escuchar. Esto los convierte en expertos en diplomacia, pero también en personas que pueden dar versiones distintas de una misma historia. Si estás en una discusión y esperas que un Libra tome partido, es probable que termine dándole la razón a ambas partes con tal de no quedar mal con nadie.

Piscis también tiene una relación complicada con la sinceridad. Este signo de agua es empático y soñador, lo que los lleva a evitar situaciones incómodas. No soportan herir los sentimientos de los demás y, en lugar de confrontar, prefieren modificar la verdad o esconder ciertos detalles. A veces prometen cosas que no cumplen, no por maldad, sino porque viven en su propio mundo y les cuesta enfrentar la realidad. Si un Piscis te dice que hará algo, es mejor asegurarse varias veces de que realmente lo hará.

Son desleales.

Cáncer, aunque es conocido por su sensibilidad y cariño, también puede caer en la hipocresía. Su necesidad de protegerse emocionalmente los lleva a actuar de manera distinta según la situación. Pueden mostrarse como amigos leales, pero si se sienten heridos, no dudarán en hablar a espaldas de quienes los lastimaron.