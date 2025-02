Sofía Vergara muestra su espléndida de 52 años y revoluciona Instagram

Sofía Vergara es una de las estrellas más bellas de América Latina. La artista llegó a las pantallas a finales de los 90 como presentadora de programas para público hispano. Esto la colocó en el centro de todos gracias a su carisma, belleza latina y figura hipnotizante.

Sin embargo, el paso de los años no es un problema para Sofía Vergara. Ella tiene 52 años y disfruta de una silueta de reloj de arena que se puede apreciar en su Instagram. La estrella publicó una fotografia en la que posa de costado con un vestido ceñido negro y que deja a la vista sus piernas y glúteos ultra tonificados junto a su abdomen plano.

La fotografía de Sofía Vergara que encendió las redes

Sofía Vergara nació en Colombia. Foto: Instagram.

La publicación se llenó de likes y comentarios que la alababan. Muchos aprovecharon la ocasión para hablar sobre la figura y belleza de Sofía Vergara. Pero otros seguidores de Instagram optaron por charlar sobre los últimos rumores amorosos que envuelven a Vergara.

Hace un mes, Sofía Vergara fue vista con el piloto de Fórmula, Lewis Hamilton. Ambos tuvieron una cena en Nueva York y aparecieron los rumores sobre un posible romance. Una fuente cercana a la actriz comentó que ellos tienen una química increíble. Aunque los amigos más cercanos a Vergara temen que el piloto solo esté jugando con ella.

La fotografía de Sofía Vergara y Lewis Hamilton al final de su cena. Foto: Archivo.

Sofía Vergara es conocida por ser una persona territorial, lo cual no podría funcionar muy bien con Lewis Hamilton. Muchos describen a este piloto como uno de los mayores mujeriegos del mundo del espectáculo. Él no es un hombre de compromisos y muchos aseguran que no es lo que necesita Sofía en este momento.