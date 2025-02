Qué le reconoció Morena a Jorge Rial días antes de su detención

Hoy no hay quien no esté hablando sobre lo que sucedió con Morena Rial. Es que horas atrás, la joven fue detenida por su presunta participación en un asalto cometido durante enero, en una casa de Villa Adelina. La imputaron por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento.

Morena Rial

Uno de los que no el tema fue su papá, Jorge Rial y contó lo que la joven le reconoció unos días antes de su detención. "A esta hora mi nieto, ya está conmigo. Está protegido y tranquilo. Para mí hoy la prioridad era él, un bebé inocente de cuatro meses, que no eligió nada. Yo lo que quiero es que esté conmigo, que soy el abuelo, y que lo voy a proteger con mi vida. Y también, pese a todo, voy a seguir apoyando a Morena, en el sentido que si sale de esta y quiere volver al buen camino", dijo en Argenzuela.

Y continuó: "Ella tuvo las oportunidades que muchos no tienen, podía seguir el camino que quisiera. Estudiar cualquier cosa que hubiera elegido, estar donde quisiera estar…pero bueno, tomó esa decisión y las malas compañías. Qué sé yo".

"Quién le abrió la puerta del infierno no sé quién fue, pero ella se sintió, durante mucho tiempo, cómoda en ese infierno. Ojalá que esto, que es durísimo la haga recapacitar. Tiene dos hijos que la necesitan", añadió.

Por último, Jorge Rial, admitió: "Yo venía hablando estos días con ella, y me había dicho que quería trabajar. Igual todo esto desde el amor pero con una prudencial distancia, porque no es la primera vez que yo escucho eso. Cuando ella tomó la decisión de ir por otro lado, yo me abrí porque también lo sufrí".