La historia desconocida del distanciamiento de Silvia D’Auro y Morena Rial

En los últimos días, y luego de su detención, Morena Rial está dando mucho de qué hablar. Son varios los comunicadores que se hicieron eco de la noticia y brindaron diversa información sobre la hija de Jorge Rial y Silvia D'Auro. Una fue Fernanda Iglesias, quien aportó datos sobre la madre de ella.

"Yo seguí muy de cerca a esta familia con todas las cosas que le iban pasando, y ella fue una chica que fue adoptada, salvada de alguna manera por una familia que le iba a dar amor y contención, pero creció en un hogar con mucha violencia, según lo que contaron después los padres y después separada de su madre, no me quiero olvidar de eso”, señaló.

Acerca del distanciamiento entre las dos, dijo: "A mí me consta que la madre siempre quiso acercarse a ella y su padre no lo permitió. La mamá no la abandonó, ella intento reconstruir el vínculo y no la dejaron, me consta porque accedí a los expedientes judiciales. Era muy estricta y por eso las chicas no querían vivir con ella".

Al oírla, Pochi de Gossipeame, sumó: "Yo no sé si hizo todo para revincularse con su hija, porque ahora Morena es grande, tiene hijos y no sé si ella continuo queriendo tener relación".

Morena Rial

Morena Rial fue detenida por su presunta participación en un asalto cometido durante enero, en una casa de Villa Adelina. La imputaron por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento. Todo indica que ella participó como chofer y “campana".