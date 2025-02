Juan Otero se llevó todas las miradas con un look traslúcido en los Premios Estrella de Mar

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se ha ganado la atención de todos cada vez que asiste con su madre a eventos públicos, gracias a su gran sentido de la moda. A sus 16 años, el joven ha demostrado ser un verdadero fashionista, destacándose con looks que nunca pasan desapercibidos. En esta ocasión, no fue la excepción, pues se robó todas las miradas durante la ceremonia de los Premios Estrella de Mar en Mar del Plata.

En esta ceremonia, su madre, Florencia Peña, recibió el premio a Mejor Actriz, y Juan aprovechó la oportunidad para rendirle un homenaje a través de su cuenta de Instagram. Compartió un álbum de fotos mostrando su look y dedicándole unas palabras de cariño. "Hermosa noche de premiación, premio estrella de mar a mejor actriz y a mejor madre del mundo mundial, te amo @flor_de_p", escribió junto a las imágenes.

Juan Otero causó revuelo con su look en los Premios Estrella de Mar en Mar del Plata. Foto: @juanoterook

El outfit de Juan Otero fue todo un acierto. El joven lució una remera negra traslúcida que dejaba entrever su estilo único, combinada con una falda portafolio de cuero a juego. Pero lo que realmente destacó fue la chaqueta negra de cuero, decorada con piedras plateadas y strass en el cuello y las mangas, aportándole un toque muy sofisticado y moderno. Además, completó el look con una cadena coronando su cintura sobre la falda y unos borcegos oscuros de caña alta que le dieron un toque rockero al conjunto.

Juan no solo se caracteriza por ser el hijo de la famosa actriz, sino también por su propio talento y carisma, que lo han llevado a conquistar las redes sociales. Con alrededor de 500 mil seguidores en Instagram, sus publicaciones generan un gran impacto. En menos de un día, las fotos de su look en los Premios Estrella de Mar acumularon más de 14 mil "me gusta", consolidándolo como un influencer de moda en ascenso.

Juan lució una chaqueta de cuero intervenida que causó furor. Foto: @juanoterook

En resumen, Juan Otero no solo sigue los pasos de su madre en el ámbito artístico, sino que también ha demostrado que tiene una gran personalidad en la moda. Su look en los Premios Estrella de Mar fue una clara muestra de su estilo único y su capacidad para captar la atención, reafirmando su lugar como un referente de estilo juvenil.