Habló el abogado de la China Suárez y brindó un llamativo dato sobre los chats de Wanda

Desde hace más de un mes, Yanina Latorre ventila información sobre la China Suárez. "Nosotros vamos a ir contra ella que hace más de 70 días viene hostigando, todos los días, a Eugenia Suárez", dijo Agustín Rodríguez, el abogado de la actriz.

Y, en diálogo con Desayuno Americano, agregó: "Ya está iniciada una causa por hostigamiento, no solo eso, ayer en su raid de mendacidades dijo que jamás había sido notificado del juicio, fue notificada y contestó el 24 de agosto de 2024 y no la puso a Wanda Nara como testigo".

Además, habló de los chats que circulan entre Wanda Nara y la China Suárez. "Eugenia me dice que algunos no son reales, eso lo evaluaremos en la Justicia si fueron alterados. Es algo que suele ocurrir. Está claro que la que brindó esos chats fue Wanda Nara. En este caso los difundió Yanina Latorre".

No muchas horas atrás, Suárez se cansó de los dichos de Latorre y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales. "El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar", dijo la ex Casi Ángeles.

"Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida, por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis 3 hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc.", siguió.

Yanina Latorre y la China Suárez

"No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te 'cuernearon' pidiendo respeto por tus hijos? sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quien te filtra información", expresó.

Por último, la China Suárez advirtió: "P.d.: te repito, no llames más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo. Nunca, jamás, arreglaría nada con vos. Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice". Y firmó como la ‘Nipona’, como la apodó Yanina Latorre.