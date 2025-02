La teoría sobre la separación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Una de las que está dando de qué hablar últimamente es Jesica Cirio. Es que todo indica que la conductora y modelo se separó de Elías Piccirillo, su marido con quien se casó en mayo del año pasado. Muchos están opinando sobre esto. Uno de los que no se calló nada fue Lío Pecoraro en El Run Run del Espectáculo y disparó una teoría.

"A mí me llama la atención que ocurra después de siete meses de matrimonio. Primero, se casó muy rápido con Piccirillo después de separarse de Insaurralde. Ese casamiento llamó la atención, incluso en algún momento a ese casamiento lo llamamos ‘operativo distracción’. En ese momento todos decían ¿cómo se va casar con este muchacho que un día no tenía para comer y al otro ya era millonario?", indicó.

Por su parte, Fernando Piaggio señaló: “Fue un casamiento un tanto polémico, todo el país habló de eso. Según nuestra colega, Paula Varela, Jesica Cirio estaría separada de Piccirillo, a mí no me llama la atención esto, porque fue todo tan raro…ese lavado de imagen”.

Al parecer, Cirio lo echó de la casa luego de que llegaron de un viaje a Punta del Este. Según contó Varela, él le insiste todo el tiempo en querer volver. "Es bastante insistente, la llama muchas veces al día. Así que yo me comuniqué con ella y me dijo que no estaba separada…", expresó.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo

"Le contesté que mi fuente era ciento por ciento confiable, con la que incluso ella había hablado, yo la entiendo y la respeto. A veces uno no termina de tomar la decisión entonces no lo hace público ni mediático. Nobleza obliga, cuento lo que ella me dijo pero sostengo mi información. Si es una crisis ¡Ojalá pase rápido! Y si no se confirmará…", detalló.