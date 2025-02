David Beckham posa en ropa interior y recibe todos los elogios

Aunque muchos se quedaron con las ganas de ver a David Beckham en Panamá, en el juego de Inter Miami FC y Sporting San Miguelito, la espera llega en otro formato. El exfutbolista británico regresa como imagen de Boss One Bodywear, protagonizando una campaña de ropa interior que causó revuelo en el mundo de la moda.

David Beckham se desnuda frente a la cámara. "Hace tiempo dije que mi carrera como modelo de ropa interior había terminado, pero cuando Boss me contó sus planes y sumó al equipo a mis amigos Mert & Marcus, con sus brillantes ideas, no me pude negar", explicó el británico sobre el proyecto. Su entusiasmo fue evidente en una reciente entrevista con Vogue, donde afirmó con seguridad: "Sí, ¡he vuelto al juego!".

Mira el video

La noticia fue recibida con euforia por sus seguidores y por la industria de la moda. Su última aparición en una campaña similar fue en 2012 con H&M. Ahora, con casi 50 años, David Beckham demuestra que la elegancia no tiene fecha de caducidad. Boss ha apostado por su imagen para reforzar el mensaje de autenticidad y sofisticación que caracteriza a la marca.

David Beckham para Boss.

El concepto de la campaña tiene un aire cinematográfico, con David Beckham moviéndose entre un coche deportivo clásico y un loft neoyorquino. Mientras suenan los acordes de "In the Air Tonight", la estética remite a la atmósfera de Miami Vice, evocando la esencia de los años ochenta con un toque contemporáneo.

Las imágenes, captadas por Mert & Marcus, reflejan la fuerza y el magnetismo del exfutbolista. La iluminación, los contrastes y la composición destacan su presencia. En redes sociales, fue todo un boom. La combinación de estilo, experiencia y carisma son un placer total para los ojos.