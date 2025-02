Sol Pérez le dedicó un amoroso mensaje en Instagram a Guido Mazzoni por su natalicio. "Feliz cumpleaños a vos que sos único en el mundo. Te amo y como te dije ayer... buscame en todas nuestras vidas que me quiero volver a casar con vos. Te amo, te admiro y sé que vas a ser el mejor papá del universo para Marco", escribió la mediática.

El amoroso mensaje de Sol Pérez para su marido, Guido Mazzoni

Hoy viven un gran presente con la llegada de su primer hijo. Sin embargo, no todo siempre fue así. En 2019 tuvieron una crisis importante y él estuvo dispuesto a finalizar la relación. “Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp", reveló.

"Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije 'no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea'”, contó Sol en diálogo con Bondi Live.

"Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierda. Él me dijo: mirá, todo bien, pero chau. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”, continuó.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

"Yo la remé mucho. Guido es pisciano, entonces corta y chau -reconoció Pérez-. No le importa si respirás. Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos". En la misma entrevista contó que empezaron a vivir juntos y no se separaron nunca más.