Netflix: la serie de 6 episodios más violenta y que solo se recomienda para adultos

Netflix cuenta con algunas series de época. Algunas de ellas retratan temas más alegres como Los Bridgerton, mientras que otras tratan temas de violencia que pueden ser difíciles de ver para algunos. Este es el caso de Érase una vez el Oeste, una dramatización que muestra los conflictos entre culturas, religiones y pueblos.

¿De qué trata esta serie de Netflix?

La sinopsis de la miniserie de Netflix explica: “Es 1857 en el Viejo Oeste. La nación está sumida en la confusión. El dolor domina cada rincón, mientras la inocencia y la tranquilidad pierden la batalla contra el odio y el miedo. La paz, escasa y en retirada, es un tesoro al alcance de muy pocos, al igual que la gracia y la compasión, virtudes raras en estas tierras inhóspitas en las que la única ley que impera es la de la supervivencia”.

La serie tiene 6 capítulos. Foto: Archivo.

Antes de agregar esta serie a tu lista de Netflix, debes saber que no es fácil de ver. Las protagonistas son dos mujeres que tienen que sobrevivir en un mundo gobernado por hombres. Aunque la historia de esta miniserie es ficción, algunos personajes están basados en historias reales.

La serie fue escrita por Mark L. Smith (El renacido) y dirigida por Peter Berg (Friday Night Lights). Ellos se unieron para retratar la guerra de Utah, la cual enfrentó a Bingham Young y sus tropas contra las tropas estadounidenses. La miniserie muestra específicamente la Masacre de Mountain Meadows, en donde una caravana de 120 emigrantes fue atacada y asesinada.

Cada capítulo dura alrededor de una hora. Foto: Archivo.

Érase una vez el oeste fue recomendada por el periódico Los Angeles Time. Su crítica dice: “La cuestión no es si la serie es buena o no. Es buena: está muy bien producida, con una evidente dedicación al detalle cultural, llena de personajes interesantes aunque no siempre agradables, interpretados con compromiso… Uno espera que los malos reciban su merecido, excepto cuando la historia no está de acuerdo, y algunos lo reciben (y otros no). Pero también hay gente buena”