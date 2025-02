Afirman que Jésica Cirio "siempre está metida en unos bretes espantosos"

Jésica Cirio está en el centro de todas las miradas. En las últimas horas, finalmente confirmó estás separada de Elías Piccirillo, su marido y quien está acusado de estafa y de armar una causa para meter preso a un acreedor. No hay quien no esté hablando sobre ella y una de las que opinó fue Georgina Barbarossa.

Jésica Cirio

“Después de ‘La Peña de Morfi’ ya no tuve ningún vínculo con ella, es más, tampoco fui invitada a su casamiento. Yo le hice una entrevista y después me dijeron que ella se sintió incómoda, pero no fue mi intención herirla. Nosotras no éramos amigas, sólo compañeras de trabajo”, señaló la actriz y conductora en A la Tarde.

Y al ser consultada por el escándalo que la envuelve con su ex pareja, afirmó: "Tiene un mal ojo para elegir ¿qué querés que te diga? Siempre está metida en unos bretes espantosos, no es lo que yo le recomendaría si fuera mi hija. No creo que esté buscando personas para jorobarse la vida, no sé, a lo mejor repite situaciones, la verdad es que no la conozco tan profundamente, pero yo le recomendaría que se abriese".

Mucho se criticó al casamiento de Cirio y Piccirillo. "Fue un casamiento un tanto polémico, todo el país habló de eso", indicó Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo. "A mí me llama la atención que ocurra después de siete meses de matrimonio", dijo Lío Pecoraro.

Casamiento de Cirio y Piccirillo

Y añadió:" Primero, se casó muy rápido con Piccirillo después de separarse de Insaurralde. Ese casamiento llamó la atención, incluso en algún momento a ese casamiento lo llamamos ‘operativo distracción’. En ese momento todos decían ¿cómo se va casar con este muchacho que un día no tenía para comer y al otro ya era millonario?".