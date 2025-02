Netflix: la serie de suspenso más emocionante de la plataforma y que te mantiene pegado al sillón

Netflix tiene algunas joyas en su catálogo que, aunque están presentes, muchas veces las dejamos pasar, y este es un grave error. Hay producciones que, a pesar de parecer largas por la cantidad de temporadas, pueden atraparte más de lo que imaginas, especialmente si eres fan del suspenso y de las historias de detectives.

En este caso, hablamos de una serie que actualmente cuenta con cuatro temporadas, pero cada una presenta una historia ,o mejor dicho, un crimen diferente. Lo que se mantiene como hilo conductor en todas es la forma en que se cometen los delitos y el detective que los investiga: Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman.

Todas las temporadas de la serie están disponibles en Netflix. Foto: Archivo

Se trata de "The Sinner", una producción que causa furor en la plataforma de streaming y que, si aún no has visto, este es el momento ideal para no despegarte de la pantalla. Desde el primer capítulo, la serie impacta con su historia: una mujer está en la playa junto a su hijo y su marido, cuando, de repente, mientras usa un cuchillo para pelar una fruta, se levanta y apuñala a un desconocido sin motivo aparente.

El detective Ambrose se enfrentará a una historia llena de misterio y suspenso para descubrir qué llevó a la mujer a cometer semejante crimen. En la segunda temporada, la trama sigue el mismo tono enigmático, pero esta vez el asesino es un niño de apenas 13 años, que mata a sus propios padres.

Harry Ambrose se convirtió en uno de los detectives más famosos de la plataforma de streaming. Foto: Archivo

A lo largo de las temporadas, cada historia presenta un nuevo caso mientras el personaje del detective se va profundizando, revelando aspectos de su oscura personalidad. Sin dudas, "The Sinner" es una serie imperdible para maratonear sin parar si te gustan las producciones cargadas de intriga y tensión