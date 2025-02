Marco Antonio Solís hace realidad el meme con el baile de Kendrick Lamar

Una locura total. Esta vez Marco Antonio Solís, conocido como El Buki, fue tendencia y supo cómo brillar. Tras el Super Bowl 2025, usuarios de redes sociales notaron que su coreografía tenía un parecido curioso con los movimientos de Kendrick Lamar. Lejos de ignorar las comparaciones, el cantante mexicano decidió aprovechar la situación y fue inolvidable.

Durante un concierto en San Luis Potosí, Marco Antonio Solís sorprendió a su público al fusionar su baile característico con los pasos de Kendrick Lamar en Not Like Us. La canción, que ya era polémica por sus letras y su mensaje dirigido a Drake, adquirió un nuevo significado con la intervención de El Buki. El meme se hizo realidad.

Mira el video

La reacción de los fanáticos fue inmediata, pues no se esperaban que el meme cobrara vida. Muchos describieron el baile como “espectacular” y celebraron la capacidad de Marco Antonio Solís para reírse de sí mismo. Y es que el mexicano sabe cómo conectar con el público a través del humor y la espontaneidad.

La polémica alrededor de Not Like Us no es menor. La canción incluye acusaciones hacia Drake. Kendrick Lamar no ha confirmado ni negado las interpretaciones, pero el tema sigue dando de qué hablar. Pero Marco Antonio Solís, con su estilo único, logró transformar una situación incómoda en un momento de locura.

Además la energía que Marco Antonio Solís transmitió a su público es inigualable. Con una carrera que abarca décadas, el cantante demostró una vez más por qué sigue siendo una figura querida y respetada en la industria musical. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sobre el baile con mucho humor.