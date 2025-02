¡Está igual! Así se veía Mónica Ayos en su infancia

Mónica Ayos nació en una familia de artistas. Sus padres, Víctor y Mónica, eran bailarines estables de las orquestas de los icónicos Mariano Mores y Osvaldo Pugliese. Ella se formó en danza y canto y así, acompañó a su familia a recorrer el mundo con su arte.

Como actriz, en Argentina logró abrirse camino entre los grandes. Sin embargo, años atrás decidió emigrar a México junto a su marido, Diego Olivera, y sus hijos. Allí, comenzó de cero y ha protagonizado grandes producciones internaciones.

"Construí mi carrera sin prisa, pero sin pausa... a pulso, artesanal, con bases sólidas y pilares de códigos inquebrantables. Me vio crecer cual flor de loto, en medio de pantanos difíciles y pegué volantazos dignos de pistera", indicó Ayos, algún tiempo atrás, sobre su recorrido profesional.

Y señaló: "Me dediqué a creer en mí y seguir mis sueños y mi vocación, eso fue desde mis 11 años arriba de un escenario y no lo cambió ni lo cambiará nada en el mundo (a menos de que sea un caso de fuerza mayor y no es mi caso)".

En redes sociales, Mónica Ayos es una de las figuras que más activa está. Con frecuencia, sorprende a sus admiradores en Instagram con el contenido que comparte. Ahora, subió una fotografía actual y la comparó con una vintage de su infancia. ¡Está igual!