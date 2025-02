Revelaron cómo se comportaron Mauro Icardi y L-Gante en las grabaciones de Bake Off

El tema del momento es el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. No hay quien no hable de eso en los medios de comunicación. Ahora, quien se pronunció fue Andrea Del Boca, quien participó en Bake Off Famosos y reveló cómo se comportó en las grabaciones el ex de la conductora del reality y también su actual novio, L-Gante.

"A mí Wanda como conductora me gustó, es muy fresca y natural, también es muy buena compañera. Eran muchas horas de grabación, porque el tiempo de la realización de las recetas es real. A Mauro lo vi de lejos, él nunca se acercó ni saludó, estuvo con los jurados pero nada más", expresó la actriz.

Y continuó: "Ahora como contrapartida L-Gante, que fue una sola vez mientras yo estuve, me pareció un tierno. Yo lo tenía por los medios, y él me dijo ‘qué lindos ojos tiene’, a lo que yo le contesté que podía ser la madre, pero que igual me podía tutear. Muy divertido".

"Yo me divertí muchísimo en Bake Off, era algo que ni siquiera tenía en mente, pero una noche me llamó Kennys Palacios y me dijo ‘¿Estás para cocinar? Acá Wanda te va a hablar’, y ahí ella me dijo que le gustaría que estuviera en el reality", agregó.

Bake Off Famosos

Andrea no logró llegar a la final del ciclo culinario y quien se alzó con el premio mayor fue Candela Molfese. Quien quedó en segundo lugar fue Cami Homs. Como jurados estuvieron Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.