Quién es la conductora que admira "el poco prejuicio" que tiene la China Suárez

El romance de Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando de qué hablar. Ahora, quien salió a opinar fue Sabrina Rojas. "¿Cuánto hace que está la pareja junta? Porque parece de toda la vida", comenzó diciendo la conductora en Pasó en América.

Y continuó: "Me genera algo porque yo me separé y a mis hijos les presenté un solo novio. Estos niños, ¿cuántos novios han conocido? Muy rápido, qué moderna, la verdad que en eso no la juzgo, la admiro".

Por último, la ex de Luciano Castro, señaló: "Le admiro ese poco prejuicio que tiene porque tal vez acostumbras a los chicos a una libertad, que la vida va cambiando y hay que adaptarse".

Tras varios rumores, semanas atrás, Icardi confirmó su relación con la ex Casi Ángeles en Instagram. "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas... Quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pase o cuántos caminos hay que recorrer", escribió.

Mauro Icardi y la China Suárez

"Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy no necesito más señales... sé que con vos, estoy donde debo estar", cerró el futbolista.