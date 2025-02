Cómo eliminar el sarro del inodoro con 1 solo elemento de casa

Con el paso del tiempo, es común notar que el inodoro pierde su color blanco original y comienza a presentar manchas amarillas y sarro. Esto se debe a la acumulación de minerales que deja el agua al tirar la cadena.

Esto no significa que la higiene del baño sea deficiente, sino que la limpieza no se está realizando con los productos adecuados. En esta ocasión, aprenderemos cómo eliminar el sarro de manera fácil y, sobre todo, económica, ya que los productos químicos del mercado no siempre son accesibles.

Utilizar este ingrediente también permite quitar el sarro de diferentes lugares del baño o cocina. Foto: Archivo

En primer lugar, es necesario vaciar completamente el inodoro para retirar toda el agua. Una vez hecho esto, se debe pulir la cerámica con una piedra pómez. Este elemento es ideal para raspar el sarro y las manchas sin dañar la superficie.

Si bien existen otros ingredientes caseros como el bicarbonato de sodio o el vinagre que pueden ayudar en el proceso, el método de la piedra pómez es el más rápido y eficiente para eliminar las manchas y devolverle su brillo original al inodoro.

En simples pasos vuelve a dejar tu inodoro con el blanco inicial. Foto: Archivo

Finalmente, tras utilizar la piedra pómez, se debe tirar la cadena para llenar el inodoro nuevamente y aplicar el limpiador habitual para un acabado impecable. Para mantenerlo en buen estado, es recomendable repetir este proceso cada cierto tiempo, ya que el agua seguirá depositando minerales que generan sarro.