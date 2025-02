El alimento que reduce la inflamación y elimina dolores musculares

Una alimentación con hierbas, especias, raíces, cítricos y vinagres es perfecta para mantenerte saludable. Estas no solo te ayudarán a realzar el sabor de tus comidas sino que aportarán cientos de beneficios en tu organismo. Algunas son fáciles de conseguir y tienen los precios más bajos del mercado.

¿Cúal es la especia que no puede faltar en tu alimentación?

La cúrcuma es un alimento que conviene incorporar a tu alimentación. Esta ha sido utilizada durante miles de años en la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china para tratar trastornos cutáneos, problemas respiratorios, alivio de dolores articulares y trastornos digestivos.

Este alimento previene el parkinson y el alzhéimer. Foto: Archivo.

La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto biológicamente activo que aporta ciertos beneficios al organismo. En la Universidad Oberta de Catalunya descubrieron que esta especia puede reducir el daño muscular y la inflamación que produce el cuerpo luego de un entrenamiento intenso.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition. “El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la evidencia científica sobre la efectividad de la curcumina en la reducción del daño muscular provocado por el ejercicio, como lesiones en las fibras musculares, pérdida de fuerza y dolor”, explicó un integrante del proyecto.

La pimienta tiene efectos parecidos a los de la cúrcuma. Foto: Archivo.

Los resultados demostraron que se necesita consumir entre 1 y 4 gramos de curcumina por día para obtener los beneficios. El momento de la ingesta es extremadamente importante ya que puede modificar los efectos de la especie. Por eso se recomienda consumirla luego de entrenar.