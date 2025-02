A qué mediática Jorge Rial le pidió disculpas por los daños que le ocasionó su hija Morena

No es la primera vez que Morena Rial está acusada de robo. En 2023 se produjo un confuso episodio en los camarines del programa de Ángel de Brito y una de las damnificadas fue Mónica Farro. El pasado fin de semana, la mediática estuvo presente en el ciclo que conduce Chiche Gelblung en la pantalla chica y recordó lo ocurrido.

Mónica Farro

"Esa vez yo estuve quince días trabajando en LAM, fui una de las panelistas, y sólo ese día dejé las cosas en el camarín. ¡Nunca las había dejado! Pero ese día vino la productora y me dijo ‘¿querés dejar tu cartera?’ Y yo dije que sí, porque si no estaba tirada entre las cámaras…lo dejé en el camarín que era de Estefi Berardi y Marcela Feudale. Y cuando nos fuimos, al día siguiente me llamó la producción para ver si me faltaba algo, y en principio dije que no porque no me había fijado, ni había usado la tarjeta. Lo que sí es que no encontraba un maquillaje, pero en el monedero no me fijé si me faltaba plata", comenzó diciendo.

Y, Farro, continuó: "A los dos o tres días fui a buscar la tarjeta y el efectivo, porque no compro cosas todos los días, y mi tarjeta no estaba…entonces fui a la parte de los gastos y ya había unos cuantos que no había hecho yo, eran más o menos doscientos cincuenta mil pesos, y después también faltaban los diez mil pesos de efectivo más el maquillaje. Así que a mí también me robaron ese día en el camarín".

"El banco me repuso los gastos que yo no hice y el canal me devolvió la plata, se hicieron cargo, por eso para mí el tema quedó ahí. Nunca supimos si fue esta chica o no, pero después una persona que estaba con ella me contactó por Instagram y me dijo que habían robado ellas por necesidad. Después también en la investigación del robo de mi tarjeta salió que se había usado en un mercado libre con el nombre de esta chica", explicó.

Además, Farro contó que le inició acciones legales a Morena Rial. "Yo después le hice un juicio a ella porque tuvo unos dichos muy feos para conmigo, cuando dijo qué me podía robar a mí si ella tenía más plata…y me trató de prostituta. Por eso sí le podía iniciar acciones legales pero las cartas rebotaban de todos lados por el domicilio. Es muy soberbia ella, pero no hay que escupir para arriba porque uno termina escupido", señaló.

"Igual Jorge Rial se comunicó conmigo y pidió disculpas, pero él no tiene culpa de nada, ella ya es una persona grande, tiene dos hijos y es una delincuente, dicho por ella misma, que confesó. Lo que pasa es que da bronca como se la apaña, yo mañana mato y me arrepiento. Yo creo que va a cometer los mismos errores, estas personas no cambian nunca. Ya tuvo varias oportunidades y se siente apañada por el ambiente o porque es la hija de ¿Hasta cuándo uno la puede perdonar o soportar? Ella podría haber elegido otra vida, como hizo su hermana, pero se ve que le gusta", cerró.