Este thriller de Netflix te dejará sin aliento: lo más visto en una semana

Las producciones realizadas en Colombia llaman la atención mundial. Esta vez, Bogotá: City of the Lost, una película coreana rodada en el país sudamericano, hoy es un fenómeno global. Tras su estreno, lideró el ranking de películas no anglo más vistas en Netflix, al acumular trece millones de reproducciones en solo una semana.

El éxito de la película no se limita a un solo continente. En América, 25 países la incluyeron en su top 10, mientras que en Asia, 24 naciones hicieron lo mismo. Corea del Sur y Colombia, los dos lugares más conectados con la historia, la posicionaron como lo más visto.

Está basada en hechos reales.

La trama de Bogotá: City of the Lost sigue a Guk-hui, interpretado por Song Joong-Ki, y su familia, quienes deben abandonar Corea del Sur tras la quiebra de su negocio familiar y Bogotá se convierte en su refugio. La historia está basada en experiencias reales del productor Hwang Seong-gu.

La elección de Colombia como locación no fue casual. El país ofrece un entorno fiscal y técnico favorable para la producción audiovisual, además de una riqueza cultural y paisajística única. La colaboración entre productoras coreanas y colombianas, como Jaguar Bite y Proimágenes Colombia, fue clave para llevar esta historia a la pantalla.

El thriller mantiene al espectador al borde del asiento desde el primer minuto. La dirección logra capturar la esencia de Bogotá, mostrando tanto su belleza como sus contrastes. Uno de los aspectos más destacados es la actuación de Song Joong-Ki, quien da vida a un personaje complejo. Su interpretación ha sido elogiada por la crítica y el público.

La película también aborda temas sociales, como la migración y la lucha por sobrevivir en un entorno desconocido. Estos elementos han resonado en audiencias de todo el mundo. Bogotá: City of the Lost invita a la reflexión.