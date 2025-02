El imperdible sorteo que anunció Wanda Nara por las redes sociales

En medio de su escandalosa separación con Mauro Icardi, Wanda Nara se muestra muy enamorada de su novio L-Gante y después de lanzar juntos Amor Verdadero, la empresaria lanzará un sorteo que sus seguidores están esperando. Por Instagram anunció que sorteará el sexy vestido que usó para el video de la canción.

En las últimas horas se filtraron nuevos mensajes de chat entre Wanda Nara e Icardi. En una de las capturas se ve a una de las hijas tratando de comunicarse con su papá, pero no obtuvo respuesta. Y así se mostraron varios mensajes más donde el futbolista no responde las llamadas de su ex pareja.

"Buen día. Hoy están todos los nenes en casa si queres venir a verlos a almorzar o estar con ellos, yo me voy y los dejo. Hace mucho no ves a los varones. Se van de viaje después todos con el cole", señaló Wanda Nara en uno de los mensajes enviados.

También hay otra comunicación donde señala: "Isi me está diciendo que quiere verte. A la tarde viajo a la costa por tres días, si queres verla te la puedo llevar. Si no viene conmigo porque está sensible", le dijo mostrando sus intenciones de que Mauro Icardi se acerque nuevamente a sus hijas.

Por último, Wanda Nara señaló: "Las únicas personas que ganan si nosotros seguimos esta guerra son los abogados. Pensá por un segundo en el bienestar de nuestros hijos. También nos perjudica a vos y a mi. Lleguemos a un acuerdo como dos personas lógicas", añadió.

"Yo quiero que veas a los nenes, te vengo escribiendo hace muchos días y no veo interés de tu parte. No puede ser difícil para nosotros arreglar las cosas entre nosotros. Si están conmigo y una noche quiere estar con vos, ¿Cuál es el problema? Y si pasa al revés igual, nos llamamos y lo arreglamos", concluyó Wanda Nara.