Cómo hacer que mi perro no haga pozos en el jardín con 1 ingrediente

Tener un jardín ideal y una mascota puede llegar a ser compatible si tenemos algo de paciencia, amor por nuestro perro y, por supuesto, los ingredientes correctos de casa. Lo que para nuestro amigo de cuatro patas puede ser un simple juego, para nosotros puede convertirse en un problema que, por suerte, tiene solución.

Lejos de retar al perro por este comportamiento, podemos implementar algunas estrategias para que entienda que no debe hacerlo. En este sentido, usar productos que tenemos en la alacena puede ser una solución efectiva para evitar que siga haciendo pozos en el mismo lugar.

Este comportamiento es sobretodo común en perros cachorros. Foto: Shutterstock

Esto es muy fácil y consiste en aplicar vinagre blanco en las zonas donde no queremos que nuestro perro haga pozos. Para ello, mezcla una parte de vinagre blanco con tres partes de agua. Luego, rocía los pozos con esta mezcla. El olor resultante es desagradable para nuestras mascotas, pero no te preocupes, ya que no representa ningún problema para su salud.

Además, el vinagre no daña las plantas ni el suelo. De hecho, en muchas ocasiones se utiliza el vinagre diluido en agua para combatir algunas plagas que pueden atacar el jardín. Esto lo convierte en una opción segura para mantener a nuestros pequeños amigos peludos alejados de esos lugares.

Un preparado con vinagre es la solución para que tu perro se mantenga alejados de los pozos que ya hizo. Foto: Shutterstock

Es importante recordar que los perros cavan pozos, muchas veces, porque necesitan gastar energía y se sienten aburridos. Por eso, además de aplicar vinagre, complementa el tratamiento con paseos largos y actividades que mantengan a tu mascota más estimulada y entretenida.