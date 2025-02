Catherine Fulop demostró cómo hace para lucir espléndida a sus 59 años

Catherine Fulop está próxima a los 60 y luce fantástica. Incluso es una de las pocas famosas que no tiene problema en subir contenido a su cuenta de Instagram sin PhotoShop. Allí la siguen miles y miles de personas que llenan sus publicaciones de comentarios y corazones.

"Es tanto esfuerzo mantenerse que digo 'qué lástima que a veces te tajean o te ponen súper' y que la gente cuando te ve dice 'ay, qué linda que está, pero es todo PhotoShop'. Yo, como mujer normal, está bueno mostrarle a la otra mujer que me mantengo bien pero que tengo más cola, más cadera, que tengo un poquito de pancita. Soy natural, divina, me esfuerzo. A medida que pasa el tiempo cuesta más", explicó Fulop en entrevista con Teleshow.

Catherine Fulop

Además, en esa misma nota, años atrás opinó sobre la gran cantidad de casos de mujeres que, como Silvina Luna, terminan con problemas de salud por hacerse cirugías estéticas. "Ya conozco varios casos, le pasó a Alejandra Guzmán que estuvo en mi programa y se emocionó contando la historia. A veces la vida te manda algo fuerte como para que hagas el click. Yo creo que tiene que ver mucho con la aceptación, con empezar a aceptarnos", señaló.

"Nos empiezan a pasar cosas en el cuerpo a medida que pasan los años y hay que empezar a darte cuenta que el tiempo pasó y que es lindo tener tus arrugas. El que no logra ver esa otra belleza que tiene que ver con la madurez y con el paso del tiempo, se la pierde", indicó.

Catherine Fulop

Si bien sabe que no es sencillo, Catherine Fulop elige cuidarse de manera natural. "Te cuesta, no te digo que sea fácil y yo sea superada. Yo me veo en el espejo y cuando uno se pone más grande, la belleza la vas perdiendo. Pero creo que hay algo mucho más lindo detrás de todo eso. Las cosas que yo me he hecho, como una operación de lolas o una lipo, nunca me dieron felicidad. De eso no se trata la felicidad. El aceptarse y el estar conforme con tu cuerpo, no tiene que ver con hacerse una cirugía".

Cathy entrena mucho en el gimnasio y comparte muchas de sus rutinas en la red. Ahora, subió un pequeño video que no pasó desapercibido por sus admiradores y demostró cómo hace para lucir espléndida a su edad.