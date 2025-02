Quién es la estrella de 'El juego del calamar' que festeja la muerte de su personaje

Si aún no viste la segunda temporada de El juego del calamar, entonces te recomendamos que dejes la lectura hasta aquí. Lo que aquí te contaremos es un spoiler de lo que sucede en la segunda entrega de esta exitosa tira que está dando mucho de qué hablar en Netflix.

Sucede que en esta entrega, muere Thanos, el rapero que debutó en esta segunda parte de la serie. El actor que le da vida a este personaje es Choi Seung-hyun, quien festejó la partida del músico. "Thanos es alguien que está bajo la influencia de las drogas, y es un personaje peligroso", señaló el actor.

Choi Seung-hyun es Thanos en El juego del calamar

Y agregó: "Cuando leí el guion por primera vez, honestamente pensé que ya era hora. Pensé que su muerte llegaba a tiempo, y también pensé que lo merecía. También estoy muy agradecido al director y al equipo porque retratan la muerte de Thanos en un momento muy random en la serie, lo que lo hace más impactante”.

También, Choi se refirió a lo que habría ocurrido si Thanos hubiera llegado vivo al momento de la rebelión contra los organizadores de El juego del calamar. “Basándome en mi interpretación, Thanos probablemente se habría puesto a bailar con los soldados rosa", dijo entre risas.

“Honestamente, no pude buscarlos yo mismo, pero tengo muchos memes y todo eso que me envían las personas de mi vida. A veces el director Hwang también me envía memes de Thanos. Al verlos, me asombra lo creativos que son todos. Estoy profundamente agradecido por todo el apoyo que todos vosotros le habéis mostrado a Thanos”, reconoció.