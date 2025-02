Netflix: la serie de 6 episodios basada en una siniestra historia real

Netflix no deja de agregar producciones que rápidamente se convierten en éxitos en su catálogo. Este es el caso de una serie de 6 capítulos que va en consonancia con muchas otras producciones recientes en plataformas de streaming y cine, como Sick of Myself o en español Enferma de mí.

Ambas narran desde diferentes perspectivas temas profundos como el engaño y la manipulación en el ámbito de la salud y el bienestar, centrándose en personajes que fingen enfermedades para obtener atención y beneficios personales. Lo increíble de la serie que hablaremos hoy, Vinagre de manzana, es que pasa de la ficción a contar un hecho real que conmocionó a Australia hace unos años.

Basada en hechos reales, Belle Gibson simulaba tener cáncer cerebral y curarse con una dieta saludable. Foto: Archivo

Esta producción, escrita por Samantha Strauss y dirigida por Jeffrey Walker, ya se ha posicionado entre los contenidos en inglés más vistos de la plataforma de la N roja. Según FlixPatrol, Vinagre de manzana se encuentra en el puesto número 1 en varios países, incluyendo Australia y Nueva Zelanda.

¿De qué trata la serie?

A lo largo de seis episodios conocemos la historia de una joven que comienza a hacerse famosa en redes sociales asegurando que mantenía bajo control un cáncer utilizando métodos alternativos. Un tema que la acercó a un público sensible que confió en sus palabras y comenzó a seguirla.

Inmediatamente, esta influencer se convirtió en una inspiración para personas que atravesaban momentos difíciles. Incluso, su discurso de sobrevivir a la enfermedad llevando una estricta dieta la llevó a lanzar una exitosa aplicación de estilo de vida y un libro de cocina.

Julia Garner interpreta a la protagonista de esta serie basada en hechos reales. Foto: Archivo

Todo cambió cuando se reveló la verdad. Como dijimos, la historia está basada en hechos reales, específicamente en la historia de Belle Gibson, quien, al descubrirse culpable, fue multada por el gobierno australiano con más de 300.000 dólares estadounidenses.