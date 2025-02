Quién es la ex novia de Jorge Rial que empatizó con él tras la detención de Morena

Morena Rial fue detenida días atrás en la zona del Microcentro y la trasladaron a la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad. El motivo es su presunta participación en un asalto cometido durante enero, en una casa de Villa Adelina. La imputaron por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento.

Mucho se está hablando y opinando sobre el tema. Ahora, una de las que brindó su palabra fue Agustina Kämpfer, quien estuvo en pareja con Jorge Rial y no tuvo el mejor vínculo con Morena. “Yo lamento, profundamente, las decisiones que ella tomó en su vida", comenzó diciendo en diálogo con A la tarde.

"Lamento el daño que hace a su círculo íntimo, a su familia, a las personas que la quieren y velan por ella, y también a las personas que no conoce y fueron víctimas de sus delitos. Lo lamento profundamente”, indicó.

Y añadió: “Afortunadamente tengo muy trabajada la compasión, en la vida en general, cuando conviví y formé parte de esa familia, siempre puse la compasión por encima de muchas situaciones. Ustedes me están preguntando por una vez que ella hizo referencia a mi hijo, lo tenía bloqueado, ese fue el único momento en que sentí que era propicio y necesario para mí, salir a dar una respuesta a algo que ella había dicho. Sinceramente no recuerdo qué había dicho, pero sí que había hablado de mi hijo, y de él no habla nadie y mucho menos en tonos impropios. Ese es mi límite”.

Agustina Kämpfer

Por último, Kämpfer señaló: "Respecto a lo demás, nunca hablé y no hace falta decir mucho más porque todo habla por sí solo. Hasta su propio abogado le ha bajado muchos cambios a esas intenciones primarias de decir ‘fue una confusión, esto no es así’. No es confuso y es lo que es. El dolor más profundo que puede haber para un padre o una madre es ver a una hija esposada, saliendo de una comisaría, encapuchada, no puedo imaginar el dolor que se siente. Hubo mucho recurso todo el tiempo para que las cosas fueran diferentes, pero luego está las decisiones que toma y, lamentablemente, los demás infieren hasta determinado punto. De hecho yo le escribí un mensaje a Jorge, por una cuestión humana de ver un bebito en medio de una detención”.