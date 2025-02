Quiénes le sugirieron a Jorge Rial la adopción de Morena

Morena Rial sigue en el foco de atención tras su reciente detención. Muchos se hicieron eco del tema del momento y una de las que salió a hablar fue Azucena Luna, la madre biológica de la joven. "Yo sé que muchos hablan mal de mí, pero no tienen que hablar mal si no me conocen. Es mi hija, me duele lo que le está pasando. Ella para mí es mi hija. Tiene mi sangre", señaló la mujer.

"Tienen que entenderla, sufrió mucho de chica. Sufrió bullying, sufrió maltrato de su madre adoptiva, que me dijo una cosa y salió siendo otra cosa con ella. Me dijo que iba a tener amor, que la iba a cuidar, que la iba a hacer estudiar, que iba a ser una gran chica, que iba a crecer en una gran familia. Me hizo el verso de que iba a hacer feliz, pero ahora verla todo lo que está pasando me parte el alma", continuó.

"Me hicieron que yo la reconozca, yo saqué documento, todo a nombre de mi hija. Ella es legalmente mi hija y se llama legalmente Azucena Luna, tiene un solo nombre. Porque yo le quería poner Del Valle pero Silvia me ‘ponele un solo nombre’. Después me llevaron a un lugar a firmar unos papeles, que no sé qué será, si habrá sido un tribunal o no sé, porque no conozco Buenos Aires y ahí me llevó a la casa de Victoria. De ahí me llevó a la terminal y de ahí a Tucumán", expresó.

Fue ahí que Luis Ventura, conocedor del tema, brindó información en A la tarde. "Quiero hacer una aclaración porque Azucena revolea nombres o situaciones de los que no estamos empapados. Cuando habla de Victoria no es cualquier persona, es la abuela de Morena, la mamá de Jorge Rial", indicó.

"Y Azucena pasó mucho tiempo en la casa de Victoria y fue quién la acompañó en su tiempo de embarazo. Para que empecemos a entender cosas que después el tiempo fue desgastando y enfrentando, de lo que teóricamente es la historia de una familia", contó Ventura.

Jorge Rial y Morena Rial

Y reveló: "Azucena tuvo una historia de amor con un señor, quedó embarazada, el señor no quería el fruto de ese embarazo y unos amigos de ella, albañiles que estaban trabajando en la casa de Rial, le sugieren a Silvia D´Auro la posibilidad de generar una adopción. La negociación, no voy a meterme ahí".