Qué vincula a Morena Rial con el Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez

Tras el escándalo mediático de Morena Rial, muchos famosos salieron a hablar. Una que fue consultada fue Nazarena Vélez, quien reveló que la joven tiene una relación de amistad con su hijo, el Chyno Agostini. "Me da mucha tristeza", arrancó diciendo en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani en la pantalla chica.

Nazarena Vélez y el Chyno Agostini

"Y me duele más que me sorprende. Me duele ver lo que le pasó y que estaba con su bebito en brazos, me choca la imagen. Morena siempre tenía una gran relación con el Chyno, yo le tengo mucho cariño a ella y a su hermana, entonces, me angustia. Pero también me angustio por la gente que es robada, por supuesto", señaló.

Al preguntarle si creía que Morena había sufrido situaciones de violencia y abandono, la actriz respondió: "Sí, es muy sufrida pero también con grandes oportunidades. Por eso, después, uno decide qué hace con sus dolores y con lo que le pasa en la vida".

Acto seguido, Nazarena admitió: "Me cuesta hablar porque yo la vinculo mucho al Chyno y su niñez. A mí me vino a ver el año pasado cuando recién estaba embarazado, me lo contó, y por eso me choca su imagen presa. Yo también estuve en el episodio de LAM y fue algo confuso".

Morena Rial fue detenida días atrás en la zona del Microcentro y la trasladaron a la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad. El motivo es su presunta participación en un asalto cometido durante enero, en una casa de Villa Adelina. La imputaron por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento.