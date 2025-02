Morena Rial: revelan la promesa que hizo si obtiene su libertad

Morena Rial continúa desatando polémica tras las rejas, luego de ser acusada de estar involucrada en el robo a una casa en Villa Adelina. La hija del famoso conductor de televisión escribió una carta en la que hizo una promesa para el día en que recupere su libertad. Esta carta fue leída por Luis Ventura en el programa A la Tarde.

En la carta se puede leer: "Lo más importante para mí son mis hijos. Solo espero estar lo más pronto posible cerca de Amadeo y Francesco, porque los extraño mucho y cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos", expresó la mediática de 26 años.

Morena Rial está detenida desde el 5 de febrero y tenía una orden de captura por un atraco ocurrido el 18 de enero. Foto: Archivo

Luego, Morena Rial continúa contando: "Respecto de que Alejandro se vaya, no se debe a que sea mal abogado ni que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos que más adelante informaré. Pero Alejandro es alguien que yo amo, y eso no va a cambiar. Cuando esté en libertad, contaré mi situación", prometió la hija de Jorge Rial.

Además, la joven lanzó una frase que desató polémica entre las personas que están siguiendo su situación. La mediática volvió a minimizar los hechos diciendo su famosa frase, que en algún momento se convirtió en un meme viral entre los televidentes: "Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado. Primero lo tienen que demostrar para poder juzgarme. Que lo demuestren."

Morena Rial desató polémica diciendo su frase viral "que lo demuestren". Foto: Archivo

Con respecto a la opinión de Jorge Rial sobre el tema, su abogado Burnaldo comentó en otro programa de televisión: "Yo hablé con el papá de Morena. Está muy preocupado, angustiado por la situación. Siempre los padres tratan de buscar soluciones y de que estas sean lo más rápidas posible. En el caso de Morena, va a ser lenta y gradual."