Netflix: la miniserie coreana con Lee Junho que es furor en la plataforma

Netflix sigue sumando títulos a su catálogo que se convierten en fenómenos internacionales, y King The Land es uno de ellos. De hecho, muchos fans del K-Drama ya tienen actores surcoreanos preferidos y esperan con ansias cada nueva producción en la que participan. Sin duda, uno de estos artistas es Lee Junho, quien ha logrado conquistar al público con su carisma y talento.

King The Land nos presenta a Goo Won, un joven adinerado y heredero de un imperio hotelero, que parece tener todo lo que desea en la vida, excepto una razón para sonreír. Sin embargo, su vida da un giro cuando conoce a Cheon Sa-rang, una mujer optimista que trabaja en el hotel y tiene el don de hacer sonreír a todos los que la rodean.

La miniserie cuenta con alrededor de 16 episodios que enamoraron a todo el público de Netflix.

Este drama romántico explora la relación entre ambos personajes mientras enfrentan distintos obstáculos personales y profesionales, todo dentro del contexto de su trabajo compartido. La dinámica entre Goo Won y Cheon Sa-rang es clave en la trama y lo que mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio.

Es en esta relación donde la actuación de Lee Junho realmente destaca. La química entre los protagonistas es evidente, lo que le ha valido una nueva ola de reconocimiento internacional. Además de ser un talentoso actor, Lee Junho es un artista multifacético que también se ha desarrollado en la música, lo que lo convierte en una de las figuras más completas y queridas del entretenimiento asiático.

La miniserie coreana se convirtió en lo más visto de la plataforma por mucho tiempo.

Por todo esto, no te puedes perder King The Land, el nuevo drama coreano que está conquistando a los usuarios de Netflix. Si eres fan del K-Drama, no podrás dejar de disfrutar de la actuación de Lee Junho, quien sigue consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama asiático.