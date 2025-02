Cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi

Magnolia, la hija mayor de Benjamín Vicuña y la China Suárez, cumplió siete años. Mucho se especuló sobre el festejo y, en particular, sobre la presencia del papá en el festejo organizado por la actriz y en el que, claramente, estaría Mauro Icardi, su nueva pareja. Finalmente, se supo que, con muy bajo perfil, el actor chileno dijo presente. ¿Qué pasó el día que se encontraron todos?

Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi

"Yo hablé con gente del entorno de él y tengo como el testimonio textual de lo que me dijeron, con respecto a él", contó Paula Varela en Intrusos y agregó: "Muchos especulaban sobre si había ido o no, porque él ya le había festejado a Magnolia antes".

"Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi, pero lo que me dicen es que a él no le gusta, para nada, y está muy enojado porque no le gusta que se hable de los menores, o sea de sus hijos", indicó.

Y, sobre Vicuña, continuó: "Él está podrido y no le gusta que meten a los chicos en medio. Para él las cosas privadas que suceden, tienen que quedar en ese ámbito. Por eso no subió nada a las redes, sí había publicado de algo que él hizo con sus hijos, y me dicen que todo lo que subió Eugenia fue por canjes y lo tenía que hacer, pero él no se prestó ni a eso ni a nada que involucre su presencia, porque no quiere mezclar el nombre de su hija con los quilombos públicos que tiene su ex mujer".

"A quien sí se vio en las fotos fue a Mauro, la China subió una foto de ellos cubiertos de espuma, que era una de las atracciones del cumple, y ella estaba a upa de él. Así que estuvieron muy juntos", cerró Varela.