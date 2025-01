A qué hombres tiene cancelados Julieta Poggio

Julieta Poggio adquirió gran popularidad gracias a su paso por Gran Hermano. Dentro de la casa más famosa de la televisión se ganó el corazón de miles y miles de argentinos. De hecho, estuvo a un paso de llevarse el premio mayor. Llegó a instancias finales junto a Marcos y Nacho.

GH fue el puntapié de su carrera y este año debuta en Carlos Paz con Zoom, acercate más en el Teatro Luxor. Es una propuesta artística digital para toda la familia que busca aproximarse a las emociones de los más jóvenes con el poder de la música. A raíz de la temporada, Poggio brindó una nota a DDM y habló de todo.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Debido al escándalo que envuelve a Wanda Nara, Mimi Alvarado le preguntó si Mauro Icardi había intentando ponerse en contacto con ella. “No, por suerte no, yo tengo cancelados a todos los futbolistas, ya saben que conmigo cero. No me gusta el rubro, siento que son medio pajeros. No es nada personal contra nadie, pero no, no me meto en ese rubro”, reconoció.

Y sobre GH, dijo: "Yo tuve la chance de estar en un reality durante seis meses, y creo que ahí te podés mostrar cien por cien como sos, no podés fingir ni hacer un personaje. En lo personal, yo jugué siendo yo…y creo que la gente en un momento se encariñó conmigo por mi forma de ser, es algo que se da".

"Yo sé que ser influencer y comunicadora es una gran responsabilidad, sobre todo con el público que me sigue a mí, que son chicos y adolescentes, así que me cuido con las marcas, las palabras y las cosas que hago. Por más plata que haya, a veces, puede ser tentador pero es lo que cada uno elige", explicó Julieta Poggio.