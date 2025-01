Netflix sigue llamando la atención de los usuarios con su variada oferta de títulos. Una de las películas que no pasa desapercibida dentro de su catálogo es El diablo a todas horas (The Devil All the Time). Es un largometraje estadounidense de suspenso psicológico basado en la novela homónima de Donald Ray Pollock. Fue dirigido y coescrito por Antonio Campos y producido por Jake Gyllenhaal y Randall Poster.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "En esta historia gótica plagada de personajes siniestros, un joven se desvive por proteger a su familia en un pueblo envuelto en corrupción y depravación". Se estrenó en 2020 y está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1960, en Ohio. Dura 138 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.

Netflix: la película que no es para menores y te atrapará desde el comienzo

La película se centra en Arvin Rusell, quien es criado por su abuela Emma tras la trágica muerte de su padre, Willard Rusell, que poco tiempo después de la pérdida de su esposa Charlotte, a causa de una enfermedad terminal, se suicida ante la desesperación de no haber podido hacer nada por ella.

En el reparto están: Tom Holland como Arvin Russell; Bill Skarsgård como Willard Russell; Riley Keough como Sandy Henderson; Jason Clarke como Carl Henderson; Sebastian Stan como Lee Bodecker; Haley Bennett como Charlotte Russell; Harry Melling como Roy Laferty; Eliza Scanlen como Lenora Laferty y Mia Wasikowska como Helen Hatton, entre otros talentos más.

