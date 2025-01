La comedia más esperada de Netflix tiene a una de las actrices más queridas

Netflix tiene en su catálogo una serie que causa furor por su protagonista, nada más ni nada menos que Lisa Kudrow, quien dio vida a la querida Phoebe en Friends. Sin duda, Phoebe fue uno de los personajes más graciosos y entrañables de la comedia que conquistó a millones en la década de los '90.

Esta nueva producción está creada por Liz Feldman, reconocida por su trabajo en Dead to Me, y cuenta con un elenco destacado que incluye a Ray Romano, Luke Wilson y Linda Cardellini. La trama se caracteriza por un humor ácido y muy ingenioso, por lo que, si eres fan de este estilo, no te la puedes perder.

La trama de esta serie sigue la historia de una pareja de la cual su vida se vuelve una pesadilla al intentar vender su casa. Foto: Netflix

Se trata de Fachadas, una historia que sigue la vida de tres familias, todas muy diferentes entre sí, que compiten por comprar una casa en los suburbios de Los Ángeles. Pero, como suele pasar, no todo es lo que parece. Detrás de las fachadas de cada pareja se esconden secretos oscuros que saldrán a la luz.

La serie se estrenó en Netflix el 12 de diciembre de 2024 y cuenta con solo 8 capítulos de 30 minutos de duración, lo que la convierte en una experiencia rápida, ágil y muy entretenida de ver. Como mencionamos, es perfecta para quienes disfrutan de comedias con humor negro y giros inesperados.

Además de la comedia y las risas, la serie invita a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida. Foto: Netflix

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: “Mientras luchan por ocultar los oscuros y peligrosos secretos que persisten dentro de su antiguo hogar, Paul y Lydia comienzan a darse cuenta de que la única manera de escapar del pasado es enfrentarlo finalmente”. Una razón más para sumergirse en esta atrapante historia.