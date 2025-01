Claudia Albertario cautivó a sus cientos de admiradores con estas imágenes

Claudia Albertario vive en los Estados Unidos desde hace años. La decisión de mudarse la tomó con su, en ese entonces, marido. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", reconoció en una entrevista.

Lanzó su marca de ropa y también estudió. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y ese es su actual trabajo. "Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí", admitió a ¡HOLA!

Claudia Albertario en Instagram

Por casualidad, descubrió su gran vocación. Sucedió que vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en América del Norte. Le gustó el resultado que obtuvo y eso la impulsó a aprender más sobre el tema.

Hoy, además de trabajar como actriz, Albertario se desempeña como agente de bienes raíces y en sus redes sociales suele compartir mucho contenido relacionado a su trabajo y las propiedades que vende. Ahora cautivó a sus cientos de seguidores de Instagram con otro contenido.

Es que al igual que muchos, Albertario hizo un balance de su 2024 y compartió las imágenes. "¡Felicidades! A seguir brillando", "Diosa a más no poder", "Lo mejor para vos", "Siempre bella" y "Que sigan los éxitos Clau, seguí brillando, feliz año, que tengas un año lleno de éxitos y sobre todo mucha salud", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.