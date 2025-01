Netflix: esta miniserie italiana es adictiva de principio a fin

Netflix tiene en su catálogo series imperdibles que para los amantes de las buenas producciones son oro que no pueden perderse. En esta oportunidad, traemos la recomendación de una serie italiana que ha causado furor desde su estreno. Con 6 episodios de alrededor de 45 minutos cada uno se torna adictiva para quienes comienzan a verla.

Hablamos de "Engaños" una producción llena de erotismo que no solo mostrará una historia profunda e intensa de amor, sino también unos paisajes de la Costa Amalfitana italiana increíbles. Si te gustaron algunas películas y series de Netflix como "Call me by your name" o "Sexo/vida", esta historia es para tí.

Una historia de amor que despertará sospechas alrededor del círculo íntimo de ella. Foto: Netflix

La trama de esta serie gira en torno a la relación que entabla Gabriella y Elia. Ella es una sofisticada mujer de sesenta años con mucho dinero, dueña de un lujoso hotel en Italia. Mientras él es un joven, que comparte la edad con el hijo mayor de ella, que es enérgico e independiente.

A medida que avanza la trama, esta relación va a generar sospechas en el círculo social de Gabriella, la diferencia de edad lleva a sospechas que Elia podría estar motivado por intereses económicos. Esto quedará a juicio del espectador de la serie a medida que se va adentrando en la historia.

La serie causa furor entre el público de Netflix. Foto: Netflix

Con la actuación de Monica Guerritore y Giacomo Gianniotti esta serie rompió todos los esquemas y se convirtió en una de las más vistas de la plataforma de streaming de la N roja. No te pierdas esta pequeña historia de 6 capítulos si quieres enamorarte y conocer uno de los lugares más mágicos de Italia.