Sostienen que Mauro Icardi podría arruinarle la vida a Wanda Nara

Claro está que no hay quien no esté hablando de Wanda Nara en este momento. Es que la mediática no deja de llamar la atención con sus conflictos. Su reciente ruptura con L-Gante y la salida a la luz de polémicas charlas que mantenía con Mauro Icardi están en boca de todos.

Ahora, quien opinó sobre el tema fue Luis Ventura en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la pantalla chica. El conocido periodista sostuvo que el futbolista, si quiere, podría arruinarle la vida a la mediática.

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Icardi es un tipo multimillonario y yo siempre dije, cuando la veía a Wanda envalentonada respecto a notas y blanqueos de situaciones personales ¡Que no se le enoje Icardi! Porque es él quien tiene la mosca, nada más que hoy se dio cuenta de su poder. Antes, en cambio, iba a lo de Susana y le llevaba la carterita a ella, era como un damo de compañía", señaló.

"¡Hoy no es más un damo de compañía! Él le hizo ver a Wanda que si quiere ir a fondo ¡Le va a cagar la vida! Es más, yo hace meses que dijo ¡No vaya a ser que esto termine en una tragedia! Porque veo que están tensando la soga", continuó.

Y añadió: "¡Ya está mal! Pero puede terminar trágicamente, que es otra cosa ¡Acá están mintiendo todos! Del primero al último. Wanda es una gran ajedrecista de los medios, pero no sabe manejar su vida emocional".