Ni bicarbonato ni vinagre: adiós al moho del lavarropas con este ingrediente

El moho y los hongos son un problema muy común en el tambor del lavarropas debido a la acumulación de humedad que allí se produce después de cada lavado. La falta de ventilación crea un ambiente perfecto para que allí crezcan bacterias. Esto no es solo un problema estético sino también puede dejar mal aroma en la ropa que deseamos limpiar.

Para esta limpieza, existe un truco casero que podemos hacer para que vuelva a lucir bien. En este caso, no usaremos bicarbonato de sodio y vinagre, dos grandes aliados para esto pero que sí ya lo has utilizado y no ha funcionado, deberías cambiar.

Di adiós al mal olor de la ropa por la mala limpieza del lavarropas. Foto: Shutterstock

El ingrediente casero que vamos a usar es el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) al 3%. Para esto, directamente vamos a agregar una taza de agua oxigenada directamente en el tambor del lavarropas vacío. Luego, vamos a poner el lavarropas a funcionar en un ciclo de lavado caliente sin ropa. Esto ayuda a desinfectar y eliminar cualquier rastro de moho y malos olores.

Finalmente, si el moho persiste, vamos a repetir el proceso o hacerlo una vez al mes como mantenimiento. Además, se recomienda la limpieza de la goma de alrededor de la puerta después de cada lavado. De la misma manera, puedes hacer con el cajón del detergente y suavizante.

El agua oxigenada tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas, por lo que puede eliminar las esporas de moho y prevenir su crecimiento. Foto: Shutterstock

Por último, recuerda que mantener el lavarropas limpio y seco después de cada uso es clave para evitar que los problemas vuelvan a aparecer. Al adoptar este sencillo hábito, no sólo prolongarán la vida útil del electrodoméstico, sino que también garantizarán que tu ropa siempre salga fresca y libre de olores.