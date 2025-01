El guardaespaldas de Whitney Houston cuenta su historia en un libro

Por décadas, la película “El Guardaespaldas” fue vista como una historia de ficción. Y es que, para aquella época, era imposible un romance entre una estrella de la música y su protector. Sin embargo, David Roberts, quien fuera el guardaespaldas personal de Whitney Houston entre 1988 y 1995, decidió compartir detalles de su relación con la cantante en un libro.

Roberts, un exoficial británico con experiencia en la protección de figuras públicas, describe en sus memorias cómo fue trabajar junto a una de las artistas más importantes de su tiempo. Durante los años que estuvo a su lado, Whitney Houston vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera, y Roberts fue testigo.

Peli "El Guardaespaldas".

Aunque siempre mantuvo la profesionalidad que su rol exigía, admite que hubo instantes en los que sintió una conexión más allá de lo estrictamente laboral. En un fragmento de su libro Protegiendo a Whitney: Las memorias de su guardaespaldas, Roberts recuerda una noche en la que Whitney Houston apoyó su cabeza en su hombro. Fue en ese momento cuando, según cuenta, pensó en la posibilidad de dejar de lado su rol profesional para explorar lo que sentía por ella.

La relación entre Roberts y Whitney Houston no fue romántica, pero estuvo marcada por una cercanía que difícilmente pasa desapercibida. Durante sus años de trabajo juntos, Roberts no solo garantizó la seguridad de la intérprete, sino que también fue un apoyo en momentos de tensión y vulnerabilidad. En una entrevista reciente, el exguardaespaldas señaló que siempre tuvo claro cuáles eran los límites que no debía sobrepasar, ya que hacerlo significaría comprometer la protección de Houston.

Whitney Houston falleció en 2012.

Uno de los episodios más conmovedores que Roberts comparte en su libro ocurrió en 1988, durante un viaje a Hong Kong. Según relata, Whitney Houston dejó una nota debajo de la puerta de su habitación en el hotel donde se hospedaban. Aunque el contenido de la nota permanece en privado, Roberts afirma que aún la conserva como un recuerdo preciado.

El libro de Roberts no busca romantizar su relación con Whitney Houston. A través de sus páginas, conoceremos a una Whitney más allá de los escenarios y los flashes, una mujer que, aunque poderosa, también enfrentaba los retos propios de la fama y la vida personal.