Por qué dicen que la China Suárez cree que Mauro Icardi la estaría usando

Siguen los ojos puestos sobre la China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante. No hay quien no esté hablando en este momento sobre ellos y ahora brindaron una picante información relacionada a los dos primeros. Es que, al parecer, no todo sería color de rosas en la relación del futbolista y la actriz.

"Una de las cosas que me dicen es que la China en todas las conversaciones telefónicas de él, ella se quedaría al lado, pegada", contó Marcela Tauro en Intrusos. "Esto para ver con quien habla o no habla. No sé si será verdad, pero yo creo que acá no se cortó el hilo rojo. Ella debe pensar, todo el tiempo, que él habla con Wanda", continuó.

Por su parte, Guido Záffora añadió: "¿Saben por qué Mauro bloqueó a Wanda? El tema es que la semana pasada hubo un mensaje, con la bandera blanca, de él hacia ella. Pero ese mensaje contenía un frase que le molestó, rotundamente, a Eugenia".

Mauro Icardi y la China Suárez

"Cree que él sigue enamorado de Nara y que la está usando. La semana pasada, de verdad, ellos se pelearon, porque ella le encontró un mensaje donde le pedía a Wanda bajar la pelea. Ahí le habría pedido que la bloquee, porque además se enteró que él pregunta, a la gente del alrededor, mucho por Wanda. Además, la China también le encontró audios medio subidos de tonos para Wanda", señaló el comunicador.