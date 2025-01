Estos son los tipos de estropajos y sus usos para la limpieza

Aunque muchas personas no presten atención el uso del estropajo es muy importante para que la limpieza sea más efectiva y placentera. Si bien no hace falta tener todos, es importante saber cuál es el adecuado para cada tarea para que limpiar sea más sencillo y no un dolor de cabeza.

Uno por uno

Existen varios tipos de estropajos para la limpieza. El más común es el amarillo con la parte verde más dura. Se usa para platos, vasos y cubiertos del lado suave. Hay que recordar que su diseño permite una acción abrasiva permitiendo quitar las manchas y residuos más difíciles, por eso son una gran opción popular en todas partes para limpiar.

Otro es el estropajo de rollo. Es una alternativa versátil y económica ideal para superficies difíciles de alcanzar y grandes. El estropajo de fibra verde tiene una gran capacidad para la limpieza y resistencia a los productos químicos. Es ideal para tareas de limpieza pesadas en una gran variedad de superficies. La fibra verde elimina la grasa con facilidad.

Otra opción no muy conocida es el estropajo de melamina que permite sacar manchas difíciles. Tiene una acción de limpieza suave y solo necesita agua para poder actuar sin necesidad de mayores esfuerzos. La melamina elimina las manchas sin necesidad de recurrir a productos químicos que sean agresivos. Ideal para limpiar azulejos, paredes y superficies delicadas.

También existe el estropajo abrasivo blanco, ideal para las superficies sensibles. Permite una limpieza suave que elimina la suciedad sin rayar. Es bueno para limpiar utensilios de cocina, cristales y superficies delicadas. Estos vienen con esponja para hacer la tarea más sencilla.

Hay muchas variedades de esponjas. Fuente: Freepik.

Por último, el estropajo de acero es el infaltable en el hogar. Permite limpiar superficies resistentes y ofrece una acción de limpieza eliminando los residuos con facilidad. Permite limpiar rejillas, es ideal para los sanitarios y griferías. Todos estos tipos combinados con vinagre y bicarbonato de sodio potencian su acción.