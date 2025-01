Boeuf Bourguignon: un festín de sabores con vino tinto y carne de res

El boeuf bourguignon es uno de los platos más emblemáticos de la cocina francesa, que captura la esencia de la región de Borgoña, famosa por sus viñedos y su rica tradición culinaria. Este estofado de carne de res cocinada lentamente en vino tinto, junto con una variedad de verduras y hierbas aromáticas, es el ejemplo perfecto de cómo la simplicidad de los ingredientes puede resultar en un plato extraordinario. Aunque su preparación puede ser laboriosa, el proceso de cocción lenta asegura que los sabores se fusionen y se intensifiquen, brindando una textura tierna y un sabor profundo que deja una impresión duradera en el paladar.

Tradicionalmente servido en ocasiones especiales, el boeuf bourguignon es un reflejo de la rica historia de la gastronomía francesa, donde la paciencia y el detalle en la preparación son esenciales para lograr un plato de calidad. Además, este estofado es versátil y puede adaptarse a diferentes gustos, siempre manteniendo su esencia. Si alguna vez has probado un estofado de carne en vino, pero no has probado el boeuf bourguignon, te estás perdiendo una experiencia culinaria que te llevará directo a las mesas de la Francia rural. ¡Vamos a la receta!

El plato lleva el nombre de la región de Borgoña, famosa por sus vinos. Tradicionalmente, se utiliza un vino tinto de esta región, que aporta un sabor profundo y robusto al guiso. Fuente: Shutterstock

Ingredientes

1 kg de carne de res (preferentemente de cortes como el aguja o la parte del cuello, cortada en cubos de 5 cm aproximadamente), 150 g de panceta o tocino en tiras, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de mantequilla, 1 cebolla grande, picada finamente, 2 zanahorias, peladas y cortadas en rodajas, 3 dientes de ajo, picados, 1 bouquet garni (ramas de tomillo, laurel y perejil atadas con hilo de cocina), 1 botella (750 ml) de vino tinto de buena calidad (idealmente Borgoña), 500 ml de caldo de carne, 2 cucharadas de pasta de tomate, 1 cucharadita de azúcar, sal y pimienta al gusto, 200 g de champiñones, laminados, 12 cebollitas pequeñas (o cebollas perla), peladas, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de brandy (opcional).

Procedimiento

En un tazón grande, coloca los cubos de carne de res y cúbrelos con el vino tinto. Añade las zanahorias en rodajas, la cebolla picada, el ajo y el bouquet garni. Deja marinar en el refrigerador durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es hacerlo de un día para otro. Esto permitirá que la carne se impregne de los sabores. Después de marinar, saca la carne del vino y sécala bien con toallas de papel. Esto es importante para obtener un buen sellado. En una cazuela grande, calienta el aceite de oliva y la mantequilla a fuego medio-alto. Añade la carne en tandas para evitar que se acumule demasiada humedad. Cocina hasta que esté bien dorada por todos lados, aproximadamente 5-7 minutos por tanda. Retira la carne y resérvala. En la misma cazuela, añade la panceta en tiras y cocina hasta que esté crujiente y haya soltado su grasa. Retira la panceta y resérvala con la carne. En la misma cazuela, añade las cebollas picadas, las zanahorias y el ajo que se usaron en la marinada. Cocina a fuego medio hasta que las verduras se ablanden, unos 5-6 minutos. Añade la pasta de tomate y el azúcar, y revuelve bien para que se integren. Vierte el vino de la marinada en la cazuela, raspando el fondo para despegar los sabores pegados. Deja reducir el líquido durante unos 10 minutos. Luego, reincorpora la carne y la panceta a la cazuela, y añade el caldo de carne. Lleva todo a ebullición, luego baja el fuego y cocina a fuego lento, tapado, durante 2 a 3 horas, o hasta que la carne esté completamente tierna. Mientras la carne se cocina, en una sartén separada, derrite un poco de mantequilla a fuego medio. Agrega las cebollitas pequeñas y saltea hasta que estén doradas, unos 10 minutos. Luego, añade los champiñones laminados y cocina durante 5 minutos más hasta que se ablanden y suelten su agua. Reserva. Una vez la carne esté lista, retira el bouquet garni. Si la salsa está demasiado líquida, mezcla la harina con un poco de agua fría y agrégala a la cazuela. Cocina durante unos minutos más para espesar. Ajusta la sal y la pimienta al gusto. Añade las cebollitas y los champiñones a la cazuela y mezcla con cuidado para integrar todos los ingredientes. Cocina por 10 minutos adicionales para que los sabores se fusionen.

Aunque se asocia con Borgoña,l concepto de cocinar carne en vino tinto se encuentra en diversas regiones de Francia, cada una con pequeñas variaciones en los ingredientes y técnicas. Fuente: Shutterstock

Sirve el boeuf bourguignon caliente, acompañado de puré de papas, arroz o pan crujiente para aprovechar toda la deliciosa salsa. Acompáñalo con una copa de vino tinto de la misma variedad que usaste para cocinar.

Este plato es perfecto para una comida especial y se puede preparar con anticipación, ya que, como muchos guisos, sabe aún mejor al día siguiente. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.